Etter 13 minutters spill tok Trio ledelsen ved Patrick Grønstøl Hansen, og Trio doblet ledelsen da Lucas-André Johnsen-Sjo satte inn 2-0 ti minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 2-0.

Hentet inn ledelsen

Etter 61 minutter reduserte Nojus Kucinskas til 1-2 for Bremnes 2, og rett etterpå scoret Christian Vold Stavland for Bremnes 2. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-2.

Edvin Muratovic (Trio G15) og Kristian Smedsrud (Bremnes 2 G15) fikk begge gult kort.

Spennende runde i vente

Aragon Thorkildsen Thorsen var dommer.

I neste runde skal Bremnes 2 måle krefter med Trott/Solid/Stord 2 14. april. Trio møter Sveio 18. april.