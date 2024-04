Lars Alvestad Mikalsen sendte Norborg foran da han satte inn 1-0 fem minutter før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1 til pause.

Bergsøy 2 med snuoperasjon

Ola Leine Goksøyr utlignet da han satte inn 1-1, og Glenn Are Nerland Elveseter sendte Bergsøy 2 i ledelsen da han satte inn 2-1 etter 64 minutters spill. Remøy scoret for Bergsøy 2 og sørget for at stillingen var 3-1 etter 79 minutter, og 40-åringen satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter senere. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 4-1.

Bergsøy 2s Linus Nygård Olsen og Ola Leine Goksøyr fikk se det gule kortet. For Norborg fikk Niklas Rekdal og Torbjørn Grytten gult kort.

Slik spilles neste runde

Jonny Dyb var dommer.

I neste runde skal Bergsøy 2 måle krefter med Giske 16. april. Norborg møter Brattvåg 2 18. april.