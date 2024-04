Adrian Ekle Hepsøe sendte Freidig i føringen etter 19 minutters spill, men Stensheim sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 ett minutt senere. Da lagene gikk i garderoben etter 40 minutter, var stillingen 1-1.

Målshow etter pause

Johannes Riise Skjøtskift ga Oppdal ledelsen noen minutter ut i andre omgang, og Abdirahman Mohamed Abdullahi gjorde 3-1 etter 50 minutter. Stensheim satte ballen i nettet og økte ledelsen åtte minutter før slutt, og Fredrik Røsten la på til 5-1 for Oppdal like etterpå. To minutter på overtid økte Oppdal ved Mats Vognild Skarsheim. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 6-1.

Bastian Nygård Jamtøy og Shyar Sedik Aziz fikk se det gule kortet.

Nye poeng skal deles ut

Janusz Jan Szpila var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Freidig måle krefter med Vestbyen/Nationalkameratene 14. april. Oppdal møter Byåsen 21. april.