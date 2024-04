Åsen ga Innherred ledelsen etter 17 minutters spill. To minutter senere ble vondt til verre for Bangsund, da Maurits Nyland Aalberg doblet ledelsen for Innherred. Innherreds Åsen scoret fra ellevemeteren etter 34 minutter, og sju minutter senere økte avstanden mellom lagene da Jan Roger Strøm satte inn 4-0 for Innherred. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 4-0.

Økte ledelsen

Noen minutter ut i andre omgang la Vegar Lægran Bratsve på til 5-0 for Innherred, og Halvard Johansen la på til 6-0 etter 67 minutters spill. Dermed endte kampen 6-0.

Kim Frode Homstad (Bangsund) og Heine Olsen (Innherred) fikk begge gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Jonny Helden Bäckström dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Bangsund måle krefter med Egge, mens Innherred møter Neset.