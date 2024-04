Pakow Bonful sendte Gjelleråsen i føringen bare noen minutter ut i første omgang, men Fredrik Gjerde sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 et kvarter før pause. Benjamin Eskilsson sørget for at Gjelleråsen tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 45 minutter. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-2.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Joakim Hjelkerud scoret for Gjelleråsen og sørget for at stillingen var 3-1 etter 56 minutters spill. Etter 69 minutter ble avstanden mellom lagene redusert da Andreas Brandal reduserte til 2-3, og etter 90 minutters spill utlignet Oliver Eliassen Aske. Haakon Brandal Sværen sendte Hødd 2 foran da han satte inn 4-3 rett etterpå. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 4-3.

Hødd 2s Mirza Mulac, Jesper Sundal og Hans-Peter Tjervaag fikk gult kort. For Gjelleråsen fikk Joakim Hjelkerud og Ali Khris gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Daniel Refsnes var dagens dommer.

13. april er det ny kamp for Hødd 2. Da møter de Lørenskog. Gjelleråsen skal måle krefter med Træff 14. april.