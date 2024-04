Alexander Olsen ga Nardo ledelsen bare noen minutter ut i kampen, men etter 38 minutter scoret Ådne Børstad for Levanger. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1 etter første omgang.

Målbonanaza etter hvilen

Levanger tok ledelsen da Theo Aksnes Olsen satte inn 2-1 fem minutter etter sidebytte, og to minutter senere scoret T. Olsen igjen da han gjorde 3-1. Etter 70 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Linus August Bjørvik Flatås satte inn 4-1 for Levanger. Fem minutter senere ble avstanden mellom lagene redusert da Gabriel Ulleberg Felipe reduserte til 2-4, og 18-åringen reduserte til 3-4 tre minutter før slutt. Kasper Svae sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 4-4. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 4-4.

T. Olsen (Levanger G19) og Aleksander Skancke Skjåk-Bræk (Nardo G19) fikk begge gult kort.

Spennende runde i vente

Jonas Sjømæling var dommer i kampen.

10. april er det ny kamp for Levanger. Da møter de Charlottenlund. Nardo skal måle krefter med Malvik/Hommelvik samme dag.