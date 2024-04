Etter elleve minutters spill tok Mandalskameratene 2 ledelsen ved Mohammed Alkhelo, men en spiller sørget for balanse i Flekkefjord 2-regnskapet da han satte inn 1-1 åtte minutter senere. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 1-1.

Hadde grunn til å juble

Yaman Mohammed sørget for at Mandalskameratene 2 tok ledelsen på nytt med sin scoring etter et kvarter av andre omgang, og Benjamin Mathias Gulowsen scoret 3-1-målet ti minutter senere. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-1.

Mye å se fram til neste runde

Jakob Erlandsen dømte oppgjøret.

I neste runde skal Flekkefjord 2 måle krefter med Mandalskameratene 3 10. april. Mandalskameratene 2 møter Hægebostad 11. april.