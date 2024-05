Lånke tok ledelsen ved Edvard Skjøstad Tynes allerede etter ni minutter, men Lukas Jørgenvåg sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Marius Raaen Mjøs sendte Ranheim i føringen da han satte inn 2-1 åtte minutter senere. Lånkes Isak Alexander Viken scoret på straffe etter 20 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 2-2 til pause.

Dominerte etter pause

Max Smistad sørget for at Ranheim tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 63 minutter, og Reinertsen satte ballen i mål rett etterpå for Ranheim og sørget for at stillingen var 4-2. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-2 for Ranheim, og Kornelius Bade Rygh satte ballen i nettet og økte ledelsen fem minutter før slutt. Den endelige stillingen i kampen ble 6-2.

Martin Sætnan pådro seg gult kort.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter søndagens kamp er Ranheim nummer tre på tabellen med ti poeng, mens Lånke er på sjuendeplass med sju poeng.

Håkon Gullbrekken var dommer.

29. mai skal Ranheim møte Stjørdals-Blink, mens Lånke møter Nidelv/Utleira.