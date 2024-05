Meysam Amiri ga Vålerenga ledelsen tidlig i kampen med sitt mål allerede etter to minutters spill, og Abdoulie Jatta scoret og doblet ledelsen for Vålerenga. Etter 34 minutter reduserte Aalesund ved Thomas Leikanger. Ved pause sto det 2-1.

Redusert til ti spillere

Armin Bitanga satte ballen i mål etter 58 minutters spill for Vålerenga og sørget for at stillingen var 3-1. Da det var spilt en halv time i andre omgang, ble avstanden mellom lagene mindre da Nicholas Alme Bakke reduserte til 2-3. Marcus Emilian Pettersen scoret for Vålerenga fem minutter før slutt, slik at resultattavla viste 4-2. Ett minutt før slutt ble Aalesunds Leikanger sendt i garderoben da han fikk sitt andre gule kort. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 4-2.

Ahmad Zaki Saidi fikk se det gule kortet.

Beholdt plassen på tabellen

Etter søndagens kamp er Vålerenga på andreplass på tabellen med 15 poeng, mens Aalesund er nummer fire med seks poeng.

Oliver Finnstø Lorentzen var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Vålerenga prøver seg mot KFUM 5. juni, mens Aalesund spiller neste kamp mot Kristiansund to dager senere.