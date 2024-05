Simen Grov ga Stord en tidlig ledelse i kampen med sin scoring etter bare sju minutter, men etter 21 minutters spill scoret Petter Martinsen for Fana. Roger Ekeland sørget for at Stord tok ledelsen på nytt med sin scoring åtte minutter senere. Etter halvspilt kamp var stillingen 2-1.

Fana med snuoperasjon

Fana utlignet til 2-2 da Henrik Ødemark satte ballen i mål tre minutter etter hvilen, og Fana økte ledelsen til 3-2 da Fredrik Fosse-Iversen satte ballen i mål fire minutter før slutt. Han hadde nylig blitt byttet inn. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 2-3.

Stords Dmytro Zhdanov og Albert Sjo Hystad pådro seg gult kort. For Fana fikk Anders Grindheim Njøs, Tim Nilsen, Trym Vatn Øvreberg og Petter Mossestad gult kort.

Fana topper serien

Fana har tatt poeng i seks strake kamper.

Etter lørdagens kamp er Stord nummer ti på tabellen med åtte poeng, mens Fana er på topp i divisjonen med 21 poeng.

Andreas Bjørklund var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Stord bryner seg på Sandviken 1. juni, mens Fana spiller neste kamp mot Haugesund 2 to dager senere.