Gabriel Naustan Grønning ga Buvik 2 ledelsen et kvarter før hvilen, men Fredrik Loe sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 35 minutters spill. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 1-1.

Hadde grunn til å juble

En spiller sendte Meldal i ledelsen et kvarter før full tid. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 1-2.

Fortsatt på sjetteplass

Etter mandagens kamp er Buvik 2 på sjetteplass på tabellen med ni poeng, mens Meldal ligger på fjerdeplass med 13 poeng.

Tage André Carlsson var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Meldal spiller neste kamp mot Orkanger 2 3. juni, mens Buvik 2 spiller mot Frøya IL dagen etter.