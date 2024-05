Ingmar Hoen Tjore sørget for at Radøy fikk en drømmestart på oppgjøret da han satte ballen i mål allerede etter tre minutters spill, og Inge Johan Hella doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 ti minutter senere. Radøys Tjore scoret fra ellevemetersmerket etter 33 minutter, og seks minutter senere la Alexander Stautland Valdersnes på til 4-0. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 4-0.

Ble utvist

Espen Fanebust Lilletveit satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 57 minutters spill. Jørgen Håvåg (Masfjord/Gulen) ble sendt av banen da han pådro seg sitt andre gule kort rett etterpå, og etter 65 minutter økte avstanden mellom lagene da Sander Kjeseth Rath satte inn 6-0 for Radøy. Radøy rykket ytterligere ifra da Scott Alexander Menzies økte ledelsen to minutter senere. Mads Haveland Sleire reduserte til 1-7 for Masfjord/Gulen etter 70 minutters spill. Fire minutter senere scoret Rath sitt andre mål da han gjorde 8-1, og etter 78 minutter økte avstanden mellom lagene da Morten Mangerøy Helland satte inn 9-1. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 9-1.

Masfjord/Gulens Sondre Nordland og Hans-Martin Ivor Wennevold Martinussen fikk gult kort.

Klatret på tabellen

Før dagens kamp hadde Radøy tapt tre kamper på rad.

Etter fredagens kamp er Radøy på åttendeplass på tabellen med sju poeng, mens Masfjord/Gulen er nummer ni med seks poeng.

Mathias Saksvik Wilhelmsen var dagens dommer.

1. juni er det ny kamp for Masfjord/Gulen. Da møter de Ny-Krohnborg. Radøy skal måle krefter med Loddefjord 2 2. juni.