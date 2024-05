Ingen av lagene klarte å få ballen mellom stengene før hvilen. Dermed sto det 0-0 til pause.

Straffescoring

Sander Landsem Kattem sendte Rindal 2 i ledelsen ett minutt etter sidebytte, og Roy Bolme fikk nettsus og doblet ledelsen for Rindal 2 åtte minutter senere. Glimt reduserte til 1-2 etter 68 minutter, og Peder Kvåle (Glimt) scoret på straffe fire minutter senere. Eirik Solem var uheldig og sørget for 3-2 ved selvmål to minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 2-3.

Sander Landsem Kattem (Rindal 2) og Sander Evjen Storsand (Glimt) fikk begge gult kort.

Ble værende på andreplass

Etter mandagens kamp ligger Rindal 2 på fjerdeplass på tabellen med ti poeng, mens Glimt er på andreplass med 15 poeng.

Borge Indergård var kampleder.

1. juni er det ny kamp for Rindal 2. Da møter de Frøya IL. Glimt skal måle krefter med Skaun 3. juni.