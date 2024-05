Allerede etter seks minutters spill tok Ålen 7er ledelsen ved Trine Rosvold Støvne, og Gjære fikk nettsus og doblet ledelsen for Ålen 7er like etterpå. Et kvarter før hvilen scoret samme spiller sitt andre mål da hun gjorde 3-0, og Ålen-spilleren sikret seg hattrick da hun la på til 4-0 to minutter senere. Ålen 7er rykket ytterligere ifra da Marion Bakås Gjersvold økte ledelsen etter 30 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 5-0 etter første omgang.

Ålen var suverene i andre omgang

Oda Hilmo satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Ålen 7er ti minutter ut i andreomgangen, og Gjære scoret sitt fjerde mål da hun gjorde 7-0 åtte minutter senere. Marte Kirkhus satte ballen i nettet og økte ledelsen tre minutter før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 8-0.

Beholder plassen på tabellen

Etter mandagens kamp ligger Ålen på tredjeplass på tabellen med ni poeng, mens Buvik er på femteplass med tre poeng.

Jon Laurits Strand dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Ålen prøver seg mot Os/Nansen/Røros 3. juni, mens Buvik spiller neste kamp mot Skaun 10. juni.