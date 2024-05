Jan Eirik Brucksch sendte Lånke 2 i føringen etter 28 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1.

Målshow i andre omgang

Jon Kristoffer Aurheim doblet ledelsen for Lånke 2 da han satte inn 2-0 noen minutter ut i andreomgangen, og da det var spilt et kvarter av andre omgang, økte avstanden mellom lagene da Linus Arnøy satte inn 3-0 for Lånke 2. samme spiller økte ledelsen for Lånke 2 da han satte inn 4-0 seks minutter senere, og Aurheim økte til 5-0 for samme lag da det var spilt en halv time i andreomgangen. Lånke 2 rykket ytterligere ifra da Brucksch økte ledelsen fem minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 0-6.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Lånke 2 har tatt poeng i de siste sju kampene.

Etter mandagens kamp ligger Charlottenlund 3 på sjetteplass på tabellen med ett poeng, mens Lånke 2 er på andreplass med 15 poeng.

Irfan Hussaini var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Lånke 2 møter Selbu 2 31. mai, mens Charlottenlund 3 spiller neste kamp mot Ranheim 3 dagen etter.