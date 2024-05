Hanibal Senai sendte Charlottenlund 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter kun seks minutters spill. Chrisander Thomas Steig Hamre (Remyra 2 G14) scoret fra straffemerket et kvarter før pause. Johannes Weider-Grønhaug sørget for at Charlottenlund 2 tok ledelsen på nytt med sin scoring sju minutter senere, og en spiller scoret 3-1-målet fem minutter før hvilen. Samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-1 fire minutter senere. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 4-1.

Hjemmelaget økte ledelsen

Etter 61 minutter økte avstanden mellom lagene da Linus Lindblad Sande satte inn 5-1, og Hanibal Senai økte til 6-1 for Charlottenlund 2 rett etterpå. Simon Mathias Leirvik Forbord reduserte til 2-6 etter 64 minutters spill. Kristian Garberg Eggen økte ledelsen for Charlottenlund 2 da han satte inn 7-2 seks minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 7-2.

Tok over tredjeplassen

Etter lørdagens kamp er Charlottenlund 2 på tredjeplass på tabellen med tolv poeng, mens Remyra 2 er nummer ni med tre poeng.

Egil Sneeggen var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Charlottenlund 2 måle krefter med Inderøy 28. mai. Remyra 2 møter Hegra/Tangmoen 30. mai.