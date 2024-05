David Aspevik Heggøy sendte Sund i ledelsen allerede etter sju minutter, men Christoffer Weebe Osberg utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål et kvarter før hvilen. Etter halvspilt kamp sto det 1-1.

Kunne juble til slutt

David Aspevik Heggøy scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-1 etter 40 minutters spill, og ni minutter senere scoret Sund ved Lucas Tysdal Edvardsen. Nana Kwame Takyi reduserte til 2-3 for Fyllingsdalen 2 et kvarter før slutt, og Fyllingsdalen 2 utlignet til 3-3 da samme spiller satte ballen i mål ni minutter senere. Etter 70 minutter tok Sund ledelsen på nytt ved Birk Tyssøy Høyland. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 3-4.

Vegard Hjørnevik Børnes fikk gult kort.

Sund beholdt andreplass

Det var Sunds fjerde strake seier.

Etter lørdagens kamp er Fyllingsdalen 2 på sjetteplass på tabellen med seks poeng, mens Sund ligger på andreplass med tolv poeng.

Adrian Netteland dømte oppgjøret.

Sund spiller neste kamp mot Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy 28. mai, mens Fyllingsdalen 2 møter Nordsiden-Askøy/Apollo/Ramsøy 4. juni.