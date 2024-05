Simen Engdal Aarvåg sendte Ranheim i ledelsen da han satte inn 1-0 etter kun fire minutters spill, og ett minutt senere doblet Ranheim ved Tarik Smailovic. Et kvarter før pause økte Ranheim ved Oscar Tristan Bekken, og Smailovic scoret igjen da han gjorde 4-0 like etterpå. Tiller reduserte til 1-4 ved Eirik Urfjell Rørvik etter 36 minutter. Ulrik Skogstad Antonsen satte ballen i nettet og økte ledelsen ni minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 5-1 til pause.

Straffescoring

Da det var spilt et kvarter av andre omgang, fikk Ranheim straffe, og Theo Sebastian Nordbotten Mostad scoret fra krittmerket. Samme spiller økte til 7-1 for hjemmelaget seks minutter før slutt. Fire minutter senere reduserte Tiller ved Eirik Lervik, og 19-åringen reduserte til 3-7 for bortelaget etter 90 minutters spill. Bekken satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-3 for Ranheim rett etterpå. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 8-3.

Ranheims Niklas Szabo Hegle fikk se det gule kortet. For Tiller fikk Eivind Andreas Almli og Anders Kristoffer Langmo gult kort.

Topper tabellen

Det var Ranheims sjuende seier på rad.

Etter torsdagens kamp er Ranheim på førsteplass på tabellen med 21 poeng, mens Tiller er på åttendeplass med ni poeng.

Espen Tømmervold var kampleder.

I neste runde skal Ranheim møte Strindheim, mens Tiller møter Levanger.