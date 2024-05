Lucas Arntsen sendte Hommelvik 2 i ledelsen etter 13 minutter. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 0-1.

Bortelaget hentet inn ledelsen

En av lagets spillere sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 tre minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 1-1.

Phillip Anatoljevitsj Kirkeby fikk gult kort.

Inderøy beholder sjetteplass

Etter torsdagens kamp er Inderøy på sjetteplass på tabellen med ni poeng, mens Hommelvik 2 ligger på ellevteplass med to poeng.

Linus Roel-Oppebøen dømte oppgjøret.

28. mai skal Inderøy møte Stjørdals-Blink 2, mens Hommelvik 2 møter Nessegutten 2/Skogn 2.