Eirin Øverkil Vie ga Ranheim en tidlig ledelse i kampen, og etter bare åtte minutters spill doblet Matilde Bentzen Hammer ledelsen til Ranheim. Ranheim rykket ytterligere ifra da Sandsør økte ledelsen etter 27 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-3.

Ranheim var suverene i andre omgang

Noen minutter ut i andreomgangen la Hammer på til 4-0 for Ranheim, og Sofie Sagen økte til 5-0 for samme lag seks minutter etter sidebytte. Sandsør scoret sitt andre mål da hun gjorde 6-0 seks minutter senere, og etter et kvarter av andre omgang vartet samme spiller opp med hattrick. Åtte minutter senere var hattricket et faktum for Hammer, og etter 67 minutters spill økte Ranheim ved Melina Sletten. Maia Fjærli økte ledelsen da hun satte inn 10-0 seks minutter senere, og Sandsør la på til 11-0 for bortelaget seks minutter før slutt. Sletten satte ballen i nettet og økte ledelsen like etterpå. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 0-12.

Klatret til tredjeplass

Etter onsdagens kamp ligger Malvik/Hommelvik på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Ranheim er på tredjeplass med tre poeng.

Mohammed Naim Alsayed var dagens dommer.

28. april er det ny kamp for Malvik/Hommelvik. Da møter de Namsos. Ranheim skal måle krefter med Steinkjer 1. mai.