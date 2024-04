Aalesund tok ledelsen tidlig etter scoring ved Jakob Rønningen. HamKam scoret selvmål etter 21 minutter. Aalesund rykket ytterligere ifra da Noah Sunde Dybvik økte ledelsen ti minutter senere. Martin Dobloug Rasen reduserte til 1-3 etter 36 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-1 etter første omgang.

Dominerte i andreomgang

Etter 69 minutter økte Aalesund ved Nataniel Giske Hjelle, og Kristoffer Hatlelid Hoddevik økte til 5-1 for Aalesund like etterpå. Etter 79 minutters spill la Dybvik på til 6-1 for samme lag. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 6-1.

Aalesund topper tabellen

Etter lørdagens kamp er Aalesund på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens HamKam ligger på niendeplass med null poeng.

Abbas Tamimi var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Aalesund møter Kristiansund 27. april, mens HamKam spiller neste kamp mot Brann.