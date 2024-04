Buvik tok ledelsen ved Emil Offerdal Johansen etter elleve minutters spill. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-0.

Nardo 2 sikret poengdeling

Kahsay sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 sju minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-1.

Buviks Jarl Oskar Mykkelgård og Steinar Romfo Fiske fikk gult kort. For Nardo 2 fikk Joakim Blengsli, Aleksander Skancke Skjåk-Bræk og Leonard Fossen Digre gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Magnus Alstad var dommer.

19. april er det ny kamp for Buvik. Da møter de Rennebu. Nardo 2 skal måle krefter med Utleira 21. april.