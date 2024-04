Johan Vågsholm sendte Tjørvåg i føringen etter 23 minutters spill. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-0.

Hentet inn ledelsen og sikret poeng

Løfald sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 1-1.

Tjørvågs Jarl Åge Vågsholm fikk gult kort. For Stranda fikk Omar Sebastian Søholt Berge og Kacper Mikolaj Galazka gult kort.

Stranda topper tabellen

Etter søndagens kamp er Tjørvåg nummer åtte på tabellen med ett poeng, mens Stranda er på topp i serien med fire poeng.

Øystein Lied Lunde dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Tjørvåg måle krefter med Sykkylven, mens Stranda møter Emblem 2.