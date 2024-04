Hovdebygda tok en tidlig ledelse i kampen etter scoring av Lillebø, og Tarjei Meek Lillenes scoret og doblet ledelsen for Hovdebygda etter 25 minutters spill. Sander Harnes satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Hovdebygda. Lagene gikk til pause på stillingen 0-3.

Økte ledelsen

Lillebø scoret sitt andre mål da han gjorde 4-0 etter 70 minutter, og tre minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Bjørnar Holen satte inn 5-0 for Hovdebygda. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 0-5.

Mye å se fram til neste runde

Daniel Refsnes var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. SIF/Hessa bryner seg på Rollon 19. april, mens Hovdebygda spiller neste kamp mot Volda.