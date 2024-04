Kvernbit fikk kampens første mål etter kun seks minutters spill da Benjamin Elias Tvedt satte ballen i nettet, og Olav Herland Sæthre scoret og doblet ledelsen for Kvernbit. Djerv/Nordnes reduserte til 1-2 ved Lucas Rong fem minutter før pause. Ved pause sto det 1-2.

Kvernbit forsvarte ledelsen

Adrian Rød-Jensen sørget for at stillingen var 3-1 et kvarter før full tid. Karl Jordal reduserte til 2-3 fem minutter senere. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 2-3.

Klatret på tabellen

Etter kampen har både Djerv/Nordnes og Kvernbit tre poeng.

Per-Johan Pileberg Aahjem var dommer i oppgjøret.

Begge lag spiller sin neste kamp 28. april. Djerv/Nordnes skal spille mot Nordhordland, mens Kvernbit møter Åsane.