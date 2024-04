Allerede etter sju minutters spill fikk Freidig straffe, og Benjamin Baadsvik Callanan satte inn 1-0-målet. Freidig var på farten igjen fem minutter før pause. De doblet ledelsen da Even Burø Sæther satte inn 2-0, og resultatet sto seg til hvilen. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 2-0.

Levanger 2 hentet inn ledelsen og sikret poeng

Lars Heistad gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 åtte minutter etter sidebytte, og Dagmawi Mulualem Tsehay sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 2-2.

Tanvir Ali Ishaqi pådro seg gult kort.

Kjempet seg opp til sjuendeplass

Freidig og Levanger 2 har nå begge ett poeng.

Oliver Magne Amdal var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Freidig bryner seg på Neset/Aasguten 30. april, mens Levanger 2 spiller neste kamp mot Malvik 2/Hommelvik 2.