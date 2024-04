Allerede etter seks minutter tok Egge ledelsen ved Astrid Haugen Kleppa. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 1-0.

Overhalla hentet inn ledelsen og sikret poeng

Leila Smevik sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 seks minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-1.

Nye poeng skal deles ut

Bård Kotheim var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Egge måle krefter med Namsos 25. april, mens Overhalla møter Verdal samme dag.