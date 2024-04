Etter 15 minutters spill tok Orkanger 2 ledelsen ved Martin Aunemo, men Magnus Hegle utlignet for Meldal like etterpå. John Arne Rekstad sørget for at Orkanger 2 tok ledelsen igjen med sin scoring etter 28 minutter. Ved pause sto det 2-1.

Ble utvist

Mats Elvrum Evensen utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål noen minutter ut i andre omgang. Hansen sendte Orkanger 2 i ledelsen på nytt da det var spilt en halv time i andreomgangen. Etter 90 minutters spill ble Orkanger 2s Marius Garberg sendt i garderoben da han fikk sitt andre gule kort. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 3-2.

Orkanger 2s Magnus Isdal Langholm, Thomas Antonsen Hansen, Martin Aunemo, Johan Kristoffer Kvam og Åge Andersen fikk se det gule kortet. For Meldal fikk Pål Nicolaisen, Magnus Hegle og Espen Sørmo gult kort.

Orkanger 2 klatrer til sjuendeplass

Etter kampen har både Orkanger 2 og Meldal tre poeng.

Ole Morten Nordløkken var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Orkanger 2 spiller neste kamp mot Orkla 3 29. april, mens Meldal møter Melhus 3 tre dager senere.