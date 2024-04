Erik Hustad sendte Skjervøy i føringen da han satte inn 1-0 etter et kvarters spill. To minutter senere ble vondt til verre for Fyllingsdalen, da Thomas Bjørgve doblet ledelsen for Skjervøy. Ved pause var stillingen 2-0.

Hjemmelaget økte ledelsen

Ørjan Isaksen Skallebø satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Skjervøy. Ulrik Svensen Tørneng reduserte til 1-3 fem minutter før slutt. Sebastian Mihai Asan økte ledelsen for Skjervøy da han satte inn 4-1 like etterpå. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-1.

Fyllingsdalens Mikkel Erlandsen fikk gult kort.

Troner på topp

Etter lørdagens kamp er Skjervøy serieleder på tabellen med seks poeng, mens Fyllingsdalen er nummer 14 med null poeng.

Egil Bertheussen dømte oppgjøret.

20. april er det ny kamp for Skjervøy. Da møter de Sprint-Jeløy. Fyllingsdalen skal måle krefter med Mjølner samme dag.