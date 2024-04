Bare noen minutter ut i kampen tok Valder/Ellingsøy/Vigra ledelsen ved Nathalie Aarseth, men Guard/Aksla 2 utlignet til 1-1 da Dale satte ballen i mål et kvarter før sidebytte. Ved pause sto det 1-1.

Guard / Aksla 2 hadde grunn til å juble

Valder/Ellingsøy/Vigra tok ledelsen igjen da Celina Dyb-Sandnes Megrund satte inn 2-1 noen minutter etter hvilen, men Fiona Vartdal O'Rourke sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 2-2 ni minutter etter pause. Guard/Aksla 2 tok ledelsen ved Adriana Mathiesen Sjøholt to minutter senere, og Dale scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 4-2 minuttet før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 4-2.

Guard / Aksla 2 topper tabellen

Etter søndagens kamp er Guard/Aksla 2 på førsteplass på tabellen med fire poeng, mens Valder/Ellingsøy/Vigra ligger på femteplass med null poeng.

Oddbjørn Aam var dommer i kampen.

I neste runde skal Guard/Aksla 2 måle krefter med Ørskog/Stordal/Skodje 29. april, mens Valder/Ellingsøy/Vigra møter Stranda samme dag.