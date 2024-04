Sædalen/Fana 2 tok føringen da Birgitte Abelseth Solem satte inn 1-0 etter 13 minutter. Rett etterpå fikk Hausvik straffe. Lea Småland scoret fra ellevemeteren. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 1-1.

Sædalen / Fana 2 sikret tre poeng

Viktoria Svenheim Rongved sendte Hausvik i ledelsen noen minutter etter hvilen, men Milla Petrikke Halland utlignet da hun satte inn 2-2. Tale Ruud sørget for at Sædalen/Fana 2 tok ledelsen igjen med sin scoring etter 78 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 2-3.

Tok steg på tabellen

Hausvik har ikke tatt poeng på de siste to kampene.

Etter søndagens kamp er Hausvik på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Sædalen/Fana 2 ligger på sjuendeplass med tre poeng.

Espen Toppe Johannessen var dommer i kampen.

I neste runde skal Hausvik måle krefter med Tertnes 19. april. Sædalen/Fana 2 møter Årstad 22. april.