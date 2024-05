Rollon/Aksla/Guard 2 tok ledelsen ved Kalvari Varahngia Beihai etter 17 minutters spill, og samme spiller fikk nettsus og doblet ledelsen for Rollon/Aksla/Guard 2 to minutter senere. Etter 28 minutter reduserte en av lagets spillere til 1-2 for Volda. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1.

Rollon / Aksla / Guard 2 holdt stand etter hvilen

Anadina Fkadu Araya utlignet da hun satte inn 2-2. Etter 61 minutters spill tok Rollon/Aksla/Guard 2 ledelsen på nytt ved en spiller, og Ingeborg Gunnarsdatter Reinseth gjorde 4-2 like etterpå. Fkadu Araya scoret sitt andre mål da hun gjorde 3-4 fire minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 4-3.

Rollon / Aksla / Guard 2 klatrer til tredjeplass

Etter søndagens kamp er Rollon/Aksla/Guard 2 på tredjeplass på tabellen med tolv poeng, mens Volda ligger på sjetteplass med seks poeng.

Christoffer Lervåg var dommer i kampen.

Rollon/Aksla/Guard 2 spiller neste kamp mot Skodje 22. mai, mens Volda bryner seg på Spjelkavik 26. mai.