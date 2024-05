Bjarg 3 tok ledelsen da J. Jensen scoret etter 13 minutters spill, og August Horstad fikk nettsus og doblet ledelsen for Bjarg 3 to minutter senere. Etter 16 minutter økte Bjarg 3 ved J. Jensen. Rett etterpå reduserte William Johan Kviteberg Emmerhoff til 1-3 for Halsnøy. Casper Emil Bruland økte ledelsen for Bjarg 3 da han satte inn 4-1 etter 19 minutters spill. Sju minutter senere reduserte Halsnøy ved Åsmund Leonard Arntsberg Sætre, og bortelagets Oliver Lorentz Mittet Erlandsen satte inn et straffespark fem minutter før hvilen. Samme spiller (Halsnøy 7er G16) scoret fra straffemerket fem minutter senere. Etter halvspilt kamp sto det 4-4.

Målshow etter pause

Halsnøy-angriperen laget hattrick da han ordnet 5-4 ett minutt etter pause, men Daniel Borgen Olsen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 5-5 like etterpå. Etter 52 minutter var hattricket et faktum for J. Jensen, og J. Jensen scoret igjen da han gjorde 7-5 fem minutter senere. J. Jensen scoret sitt femte mål i kampen da han gjorde 8-5 etter 59 minutters spill, og Bjarg 3 økte ledelsen da Sander Pedersen satte ballen i nettet ti minutter senere. Dermed var stillingen 9-5. Fire minutter før slutt reduserte Halsnøy da Sætre satte inn 6-9-målet. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 9-6.

Kuba Gromowski fikk se det gule kortet.

Tok steg på tabellen

Etter søndagens kamp er Bjarg 3 nummer tre på tabellen med seks poeng, mens Halsnøy er på andreplass med sju poeng.

Steek Ranjit Emilianus var dagens dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 25. mai. Bjarg 3 skal spille mot Trio 2, mens Halsnøy møter Tertnes.