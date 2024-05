Kim André Tång (Storm) scoret fra straffemerket bare noen minutter ut i første omgang, og Storm var på farten igjen etter elleve minutter. De doblet ledelsen da Haukstad satte inn 2-0. Etter 27 minutters spill scoret samme mann sitt andre mål da han gjorde 3-0. Stillingen sto seg til hvilen. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 0-3.

Bortelaget økte ledelsen

Etter 56 minutter vartet Storm-angriperen opp med hattrick. Etter 78 minutters spill reduserte Even Haugen Haslekås til 1-4 for Skarphedin. Seks minutter senere la Herman Klippen Nilsen på til 5-1 for Storm. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 1-5.

Skarphedins Bernt Skipstad Ollestad, Sjur Holte, Ahmed Mohamed og Sondre Lundemo fikk se det gule kortet. For Storm fikk Alexander Andreassen Lilay, Heidar Basem Al-Kaabi og Marco Lindalen Da Silva gult kort.

Storm leder serien

Etter mandagens kamp ligger Skarphedin på niendeplass på tabellen med sju poeng, mens Storm er på førsteplass med 15 poeng.

Michael Deblitz-Etholm var dommer i oppgjøret.

27. mai er det ny kamp for Skarphedin. Da møter de Pors 2. Storm skal måle krefter med Eidanger 28. mai.