Ine Hjelle Aslaksen sendte Stranda i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter bare åtte minutters spill, og Adelén Langdal fikk nettsus og doblet ledelsen like etterpå. Stranda-spilleren satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 13 minutter, og ti minutter senere økte Stranda ved Leah Maria Witman Ødegård. Noen minutter før sidebytte ble avstanden mellom lagene mindre da Selma Sletta Hessen reduserte til 1-4. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 4-1.

Økte ledelsen

SIF/Hessa reduserte til 2-4 ved Lilly Halkjelsvik Grytten tre minutter etter hvilen. Julie Victoria Hole Hagen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-2 for Stranda, og Ine Hjelle Aslaksen la på til 6-2 for hjemmelaget et kvarter før slutt. Vertene rykket ytterligere ifra da Kinga Malmon økte ledelsen fem minutter senere. Dermed endte kampen 7-2.

Topper tabellen

Etter mandagens kamp er Stranda nummer én på tabellen med tolv poeng, mens SIF/Hessa er på fjerdeplass med fire poeng.

Alfred Hoel Aure var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Stranda møter Brattvåg/Norborg/Ravn 15. mai, mens SIF/Hessa spiller neste kamp mot Sykkylven.