Anders Grorud Waal ga Nome ledelsen etter 14 minutter. Ayoub Guermati sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og det sto seg til pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1 etter første omgang.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Albin Erik Flod sendte Herkules 2 foran da han satte inn 2-1 ti minutter ut i andreomgangen. Ett minutt før slutt fikk Herkules 2 straffespark, og Henrik Giske scoret 3-1-målet. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-1.

Herkules 2s Guermati og Erik Magnus Holt Solvang fikk gult kort. For Nome fikk Liam Moen-Vibeto gult kort.

Troner på topp

Herkules 2 har vunnet alle kampene denne sesongen.

Etter onsdagens kamp er Herkules 2 på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Nome er nummer fire med tre poeng.

Jan Erik Fosse dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Herkules 2 måle krefter med Gulset 2, mens Nome møter Gulset 2.