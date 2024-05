Jonas Giskeødegård Håberg sendte Aksla 2 i føringen etter bare to minutter, men Dybvik utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål ni minutter senere. Valder/Godøy 2 tok ledelsen ved Ansgar Sønderland etter et kvarters spill, og like etterpå scoret Dybvik igjen da han gjorde 3-1. Håberg reduserte for Aksla 2 noen minutter før pause, og etter 35 minutter utlignet Herman Julius Haagensen for Aksla 2. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-3.

Målbonanza etter hvilen

Dybvik fikk sitt hattrick noen minutter ut i andre omgang, og samme spiller scoret sitt fjerde mål da han gjorde 5-3 tre minutter etter sidebytte. Sju minutter senere økte Valder/Godøy 2 ved Liam Bjørge Valderhaug, og Marius Patumsis økte ledelsen for gjestene da han satte inn 7-3 etter 47 minutters spill. Dybvik satte ballen i nettet og økte ledelsen fem minutter senere. Etter 60 minutter reduserte Sebastian Bjørkavåg Boufares til 4-8 for Aksla 2. fem minutter senere økte avstanden mellom lagene da Liam Bjørge Valderhaug satte inn 9-4. Den endelige stillingen i kampen ble 4-9.

Haagensen pådro seg gult kort.

Tok over andreplassen

Valder/Godøy 2 har vunnet tre kamper på rad.

Etter tirsdagens kamp ligger Aksla 2 på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Valder/Godøy 2 er på andreplass med tolv poeng.

Amund Ukkelberg var dagens dommer.

20. mai er det ny kamp for Aksla 2. Da møter de Valldal/NEG. Valder/Godøy 2 skal måle krefter med Hødd 3 22. mai.