Stjørdals-Blink 2 fikk en pangåpning på kampen da Nishimwe sendte laget sitt i ledelsen etter kun åtte minutters spill, men Tobias Giske Bedin utlignet for Freidig 2 seks minutter senere. Nishimwe scoret sitt andre mål da han gjorde 2-1 etter 15 minutter, men like etterpå scoret Emilian Vanebo Ingvaldsen for Freidig 2. etter 20 minutters spill var hattricket et faktum for Nishimwe, men Jesper Borkmo Tapio sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 3-3 ni minutter senere. Stjørdals-Blink 2 tok ledelsen på nytt ved Nicholay Gjestad Skogen noen minutter før hvilen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 4-3.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Erik Schjølberg Olsen satte ballen i mål noen minutter ut i andreomgangen, og Mohamed Nasir Abdulla økte ledelsen for Stjørdals-Blink 2 da han satte inn 6-3 ti minutter ut i andre omgang. Fire minutter før slutt scoret Nishimwe igjen da han gjorde 7-3. Rett etterpå fikk samme lag straffe, og samme spiller scoret 8-3-målet. Einar Damås Forsberg reduserte til 4-8 etter 80 minutter. Tre minutter på overtid økte avstanden mellom lagene da Kåre Vikan satte inn 9-4. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 9-4.

Magnus Rørbakk og Edward Skogrand Hopland fikk gult kort.

Spennende runde i vente

Etter tirsdagens kamp er Stjørdals-Blink 2 på åttendeplass på tabellen med åtte poeng, mens Freidig 2 er nummer tre med ti poeng.

Julian Elstad dømte kampen. 100 tilskuere fikk med seg oppgjøret på MUS stadion Sandskogan.

29. mai er det ny kamp for Freidig 2. Da møter de Remyra. Stjørdals-Blink 2 skal måle krefter med Ranheim 2 31. mai.