Etter 13 minutter tok Selje ledelsen ved Michelle Årvik, men Måløy utlignet til 1-1 da Dina Aviaaja Rosing Kvalheim satte ballen i mål etter 31 minutters spill. Nygård ga Selje ledelsen på nytt fire minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2.

Selje beholdt føringen

Selje-spilleren scoret igjen da hun gjorde 3-1 et kvarter før full tid. Etter 80 minutter reduserte Måløy da Kristine Furnes Myhre satte inn 2-3-målet. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-3.

Beholder plassen på tabellen

Etter kampen har både Måløy og Selje seks poeng.

I neste runde skal Måløy møte Loen, mens Selje møter Eid.