Sigurd Langlo-Johansen sendte Herd 2 tidlig i ledelsen, og Peter Eikrem Westphal (Herd 2 G19) scoret 2-0 på straffe allerede etter åtte minutters spill. Fire minutter senere reduserte Emblem 2 ved Lukas Solvoll Velle. Oliver Skillestad Solevåg sørget for at stillingen var 3-1 etter 37 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-3.

Forsvarte ledelsen

Fire minutter etter hvilen ble avstanden mellom lagene mindre da Mathias Angeltveit reduserte til 2-3. Samuel Lillestøl scoret for Herd 2 og sørget for at stillingen var 4-2 et kvarter før slutt. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 2-4.

Emblem 2s Jakob Espe Lund og Truls Breivik Leikanger fikk se det gule kortet. For Herd 2 fikk Eskil Aase Øen gult kort.

Herd 2 beholdt sjetteplass

Etter søndagens kamp er Emblem 2 nummer åtte på tabellen med tre poeng, mens Herd 2 er på sjetteplass med sju poeng.

Herd 2 møter Sykkylven 15. mai, mens Emblem 2 spiller neste kamp mot Aksla 2 19. mai.