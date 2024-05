Joachim Gilde Bekvik sendte Tiller i føringen etter 27 minutters spill. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 0-1.

Vestbyen / Nationalkameratene / Sverresborg snudde kampen

Fem minutter etter hvilen scoret Hoff for Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg, og Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg tok ledelsen ved 17-åringen tre minutter senere. Etter 70 minutter utlignet Tiller. Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg fikk et forsprang igjen da Even Håbrekke Hangerhagen satte inn 3-2 etter 90 minutters spill. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-2.

Vestbyen / Nationalkameratene / Sverresborg beholder andreplass

Etter søndagens kamp er Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg på andreplass på tabellen med tolv poeng, mens Tiller er nummer fire med ni poeng.

Espen Tømmervold dømte oppgjøret.

I neste runde skal Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg måle krefter med Astor 15. mai, mens Tiller møter Charlottenlund samme dag.