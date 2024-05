Glorud sendte Lillestrøm i føringen da hun satte inn 1-0 etter 18 minutter, og Lillestrøm doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0 ni minutter senere. Susanne Hansen Bakke reduserte til 1-2 for Krokelvdalen etter 45 minutters spill. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-2.

Målbonanaza etter pausen

Krokelvdalen utlignet til 2-2 da Martine Brustad satte ballen i mål fem minutter etter hvilen, og Bakke ga laget sitt et forsprang da hun satte inn 3-2-målet etter et kvarter av andre omgang. Glorud sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 3-3, og Emilie Sagen sendte Lillestrøm foran på nytt da hun satte inn 4-3 seks minutter før slutt. Lillestrøm-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 5-3 tre minutter på overtid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-5.

Lillestrøms Emilie Sagen, Mia Kristianne Tombre og Karoline Moen Pedersen fikk se det gule kortet.

Klatret på tabellen

Etter søndagens kamp er Krokelvdalen nummer ti på tabellen med ett poeng, mens Lillestrøm er på femteplass med seks poeng.

Tom Erik Johannessen var dommer.

I neste runde skal Krokelvdalen måle krefter med Molde 19. mai. Lillestrøm møter KFUM 20. mai.