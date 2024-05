Yoro Ba ga Tromsø 2 ledelsen tidlig i kampen, og Tromsø 2 var på farten igjen etter et kvarters spill. De doblet ledelsen da Kleiva satte inn 2-0. Like etterpå la Elias Langmo på til 3-0 for Tromsø 2, og etter 26 minutter økte avstanden mellom lagene da Daniel Ailo Bær satte inn 4-0 for Tromsø 2. ti minutter senere økte avstanden mellom lagene da Langmo satte inn 5-0, og Kornelius Olaie Nordmo økte ledelsen da han satte inn 6-0 etter 39 minutters spill. Kleiva scoret igjen da han gjorde 7-0 seks minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 7-0 etter første omgang.

Målshow i andre omgang

Isak Adolfsen la på til 8-0 for Tromsø 2 etter 58 minutter, og Kleiva sikret seg hattrick da han la på til 9-0 etter 71 minutters spill. Ba scoret sitt andre mål da han gjorde 10-0 fire minutter senere, og Preben Leander Vikestad Jakobsen økte til 11-0 minuttet før full tid. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 11-0.

Tromsø 2s Yoro Ba fikk gult kort.

Tromsø 2 serieleder

Salangen har ikke tatt poeng på sine tre første kamper.

Etter lørdagens kamp er Tromsø 2 på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Salangen er nummer tolv med null poeng.

Andrea Brekken var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Tromsø 2 bryner seg på Krokelvdalen 11. mai, mens Salangen spiller neste kamp mot Skarp.