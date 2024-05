Hei tok ledelsen ved Andreas Ytredal etter tolv minutter, og seks minutter senere doblet Hei ved Marius Brekke Sandsdalen. Etter 45 minutters spill scoret Hei-angriperen sitt andre mål da han gjorde 3-0, og det sto seg til pause. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 3-0.

Redusert til ti spillere

Etter et kvarter av andre omgang ble Heis Sandsdalen sendt i garderoben etter å ha fått sitt andre gule kort, men Marius Vale satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Hei etter 72 minutter. Ytredal la på til 5-0 for vertene tre minutter på overtid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 5-0.

Heis Lukas Haugstøl Eriksen pådro seg gult kort. For Skidar fikk Isak Langerød Danielsen og Eivind Sæveland Omdal gult kort.

Hei leder serien

Etter tirsdagens kamp er Hei på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Skidar ligger på femteplass med fire poeng.

Irfan Göktas var kampleder.

I neste runde skal Hei måle krefter med Stathelle/Langesund/Bamble 24. mai. Skidar møter Tollnes 25. mai.