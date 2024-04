Alida Færøy ga Vestsiden-Askøy ledelsen bare noen minutter ut i kampen, og allerede etter åtte minutters spill doblet Vestsiden-Askøy ved Vilde Ravnanger. Alida Færøy scoret igjen da hun gjorde 3-0 ni minutter senere, og et kvarter før sidebytte var hattricket et faktum for samme spiller. En spiller gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-4 like etterpå. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 4-1.

Målbonanza etter hvilen

Vestsiden-Askøy rykket ytterligere ifra da Alida Færøy økte ledelsen etter 57 minutter, og ett minutt senere scoret Vestsiden-Askøy-angriperen igjen da hun gjorde 6-1. Etter 59 minutters spill scoret Alida Færøy sitt sjette mål da hun gjorde 7-1, og Alida Færøy scoret sitt sjuende mål da hun gjorde 8-1 seks minutter senere. Etter 70 minutter økte avstanden mellom lagene da Alida Færøy satte inn 9-1 for Vestsiden-Askøy. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 9-1.

Vestsiden-Askøy topper tabellen

Etter lørdagens kamp er Vestsiden-Askøy på topp i serien på tabellen med seks poeng, mens Øygarden 2 er på sjetteplass med tre poeng.

Atle Reiersen var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Øygarden 2 måle krefter med Sotra/Telavåg 2, mens Vestsiden-Askøy møter Loddefjord/Kjøkkelvik/Olsvik 2.