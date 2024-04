Fitjar tok ledelsen da Sæbø scoret etter bare fem minutter, og Fitjar doblet ledelsen da Odin Hatlevik satte inn 2-0. Tim Oliver Husa Kongsvik reduserte for Askøy 3 ti minutter senere, og Ivar Berntsen Bringedal utlignet da han satte inn 2-2. Askøy 3-angriperen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-2 et kvarter før hvilen. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 2-3.

Scoring fra elleve meter

Fem minutter etter pause scoret Sæbø for Fitjar, og Fitjars Magnus Vestbøstad scoret 4-3 på straffe fem minutter senere. Da det var spilt et kvarter av andre omgang, var hattricket et faktum for Sæbø, og fem minutter senere la Fitjar på til 6-3. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 6-3.

Klatret på tabellen

Etter søndagens kamp er Fitjar på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Askøy 3 ligger på sjuendeplass med null poeng.

Thobias Magne Sellevold-Øystad var kampleder.

7. mai er det ny kamp for Fitjar. Da møter de Nymark. Askøy 3 skal måle krefter med Austevoll 2 14. mai.