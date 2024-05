Hisøy tok ledelsen allerede etter ti minutters spill, men Victor Emir Haugen utlignet da han satte inn 1-1. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1.

Hisøy hadde grunn til å juble mot Froland

Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, tok Froland ledelsen ved Einar Andre Eriksen, men Birk Woods sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 etter 65 minutter. Herman Smedsaas Blakstad sendte Hisøy i ledelsen på nytt da han satte inn 3-2 rett etterpå. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 3-2.

Nye poeng skal deles ut

Etter torsdagens kamp er Hisøy nummer tre på tabellen med seks poeng, mens Froland er på fjerdeplass med tre poeng.

Bård Mortensen-Brekke var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Hisøy spiller mot Grane Arendal 2 23. mai, mens Froland spiller neste kamp mot Imås/Jerv 2.