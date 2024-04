Bønes tok ledelsen ved Henrik Elde Sæle etter elleve minutters spill, men fem minutter senere scoret Georgi Nikolaev Petrov for Vestsiden-Askøy. Mathias Strømmen Epland ga Vestsiden-Askøy ledelsen fire minutter før hvilen, men Javier Alexis Morales utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål rett etterpå. Etter 40 minutter tok Bønes ledelsen på nytt ved Ludvig Theodorsen Mong, men Vestsiden-Askøy utlignet til 3-3 da Petrov satte ballen i mål i samme minutt. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 3-3.

Bønes hadde grunn til å juble mot Vestsiden-Askøy

Morales scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-3 da det var spilt et kvarter av andre omgang, og Olav Håskjold satte ballen i mål fem minutter senere for Bønes og sørget for at stillingen var 5-3. Sæle økte til 6-3 for gjestene to minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 3-6.

Jacob Roald-Härdig fikk se det gule kortet.

Leder serien

Etter søndagens kamp er Vestsiden-Askøy på sjetteplass på tabellen med tre poeng, mens Bønes er nummer én med seks poeng.

Lauritz Fjeldstad var dommer i kampen.

7. mai er det ny kamp for Vestsiden-Askøy. Da møter de Askøy. Bønes skal måle krefter med Fyllingsdalen 2 samme dag.