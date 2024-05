Tobias Seilen Verlo ga Kvernbit ledelsen etter tolv minutters spill, men Wesley Ndikumana sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 etter 26 minutter. Lagene gikk til pause på stillingen 1-1.

Kvernbit sikret tre poeng

Viljar Ekkjestøl Bruntveit sendte Ny-Krohnborg i ledelsen da han satte inn 2-1 noen minutter etter pause, og Andreas Rebbestad Schjetne scoret for Ny-Krohnborg og sørget for at stillingen var 3-1 etter 63 minutters spill. Mads Alexander Takvam reduserte for Kvernbit like etterpå, og Verlo utlignet til 3-3 da han satte ballen i mål da det var spilt en halv time i andreomgangen. Kvernbit tok ledelsen på nytt da Takvam scoret ett minutt senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-3.

Ny-Krohnborgs Ole Martin Ose, Viljar Ekkjestøl Bruntveit, Wesley Ndikumana og John Moreno Skage fikk gult kort.

Beholdt plassen på tabellen

Etter lørdagens kamp er Kvernbit nummer fire på tabellen med 13 poeng, mens Ny-Krohnborg er på tiendeplass med fire poeng.

Vegard Aa Albretsen var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Kvernbit måle krefter med Viggo, mens Ny-Krohnborg møter Masfjord/Gulen.