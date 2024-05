Heggstad sendte Spjelkavik 2 i føringen bare noen minutter ut i første omgang, og allerede etter sju minutters spill doblet Spjelkavik 2 ved samme spiller. Ti minutter senere økte avstanden mellom lagene da Aron Tuva Holkestad satte inn 3-0, og resultatet sto seg til hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-0.

Hjemmelaget økte ledelsen

Etter 47 minutter fullførte Heggstad sitt hattrick, og Spjelkavik 2 økte ledelsen da Leon Moss Nguyen Karlsen satte ballen i nettet to minutter før slutt. Dermed var stillingen 5-0. Bergsøy 2 reduserte til 1-5 ett minutt før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 5-1.

Topper tabellen

Etter mandagens kamp er Spjelkavik 2 på førsteplass på tabellen med 18 poeng, mens Bergsøy 2 ligger på åttendeplass med tre poeng.

Emrik Østrem Vartdal var dommer.

Bergsøy 2 bryner seg på Vanylven 2. juni, mens Spjelkavik 2 spiller neste kamp mot MTG to dager senere.